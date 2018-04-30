Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Yavrum seccadesiyle gitti

Şehit Onbaşı Sedat Mekan için Bahçelievler Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda taziyeleri baba Murat, anne Özlem ile kardeşleri Semih ve Barış Mekan başta olmak üzere diğer aile mensupları kabul etti. Tabutun başına gelen aile mensupları uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağabeyinin asker kepini giyerek cenazeye katılan Semih Mekan, tabutun önünde sık sık asker selamı verdi.
BAKAN KAYA ŞEHİDİN ANNESİ VE NİŞANLISIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ: Şehidin askere gitmeden önce nişanlandığı Zeynep Aydoğdu ile anne Özlem Mekan, cenazede yan yana durdu. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı aile üyelerine cenazeye katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya destek oldu. Hem annenin hem nişanlısının yanından bir an olsun ayrılmayan Bakan Kaya zaman zaman her ikisine de sarılarak acılarını paylaştı.
Cenaze töreninde Bakan Kaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Mustafa Ataş Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da yer aldı.
ŞEHİDİN YAKININDAN TEPKİ: Cami avlusunda bir yakını şehidin nişanlısıyla olduğu fotoğraf çerçevesini basın mensuplarına göstererek, "Kahpelere bu ülkede yer yok" sözlerini dile getirdi.
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