Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Yavrum seccadesiyle gitti

Şehit Onbaşı Sedat Mekan için Bahçelievler Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda taziyeleri baba Murat, anne Özlem ile kardeşleri Semih ve Barış Mekan başta olmak üzere diğer aile mensupları kabul etti. Tabutun başına gelen aile mensupları uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağabeyinin asker kepini giyerek cenazeye katılan Semih Mekan, tabutun önünde sık sık asker selamı verdi.