Seda Sayan'ın programında Ebru Destan’ı çıldırtan soru!

Show TV'de yayınlanan "Seda Sayan’la" programına konuk olan eski manken ve şarkıcı Ebru Destan, Özcan Deniz sorusuyla şoke oldu. Gazeteci Bilal Özcan’ın, “Ebru’nun da Özcan ile 4 yıl ilişkisi oldu” sözlerine sinirlenen Destan, “Bel altı vurmayın. Ben evli barklı kadınım” diyerek tepki gösterdi.

Ebru Destan, "Şimdi konumuzla ilgisi yok, kapatalım bu konuyu. Bel altı vurmayın. Ben evli barklı kadınım, iki çocuğum var, ne saçma. Boşanmadım, mahkemem devam ediyor. Gazeteciyseniz bilin. Her soruyu sorma hakkınız yok. Biraz insanlar sınırını, haddini bilecek. Şu an konunun benimle ilgisi yok ki" diyerek, Bilal Özcan’a tepki gösterdi.

Bilal Özcan, gözleri dolan Ebru Destan’dan özür diledi. 40 yaşındaki eski manken ve şarkıcı, 6 yıllık eşi Mete Okay İnan’a geçen yıl boşanma davası açmıştı.