Seda Sayan 'apar topar' hastaneye kaldırıldı ameliyata alındı son durum!

Show TV ekranlarında yaptığı programla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, bir anda herkesi şoke etti. Seda Sayan'a ne oldu Seda Sayan neden hastaneye kaldırıldı?

Show TV ekranlarında yaptığı programla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, bir anda herkesi şoke etti. Her daim dinç halleriyle karşımıza çıkan Seda Sayan hastaneye kaldırıldı. Önce hastaneye kaldırılma nedeni açıklanmamıştı. Seda Sayan ne oldu ? Twitter

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Show TV'de hafta içi her gün program sunan Seda Sayan'dan üzücü haber geldi. Seda Sayan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Peki Seda Sayan'a ne oldu, Seda Sayan neden hastaneye kaldırıldı? Twitter

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"APAR TOPAR HASTANEDEYİZ"; Hastane odasında kolunda serumlarla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Sayan, paylaşımına "Apar topar hastanedeyiz!" notunu ekledi.



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