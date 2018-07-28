Seda Akgül canlı yayında TV 8 ekranlarına böyle veda etti!

Seda Akgül ve Hakan Ural'ın hafta içi her gün sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı, son yayınında izleyicileri vedaya tanık etti. Programdan ayrıldığını izleyicilerle paylaşan güzel sunucu Seda Akgül, "Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" dedi. Yayının sonunda iki sunucu sarılarak programa veda etti.

SEDA AKGÜL KİMDİR?: Seda Akgül, 17 Haziran 1971 Ankara doğumlu, Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haberbülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. Halen KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sunmaktadır. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli ikimadet çok satan kitabın yazarıdır.

  • Medya 28 Temmuz 2018 08:52
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