Seçimlerden sonuç çıkmadı Ermenistan karıştı

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan sadece 45 vekilin desteğini alabildi. Başbakan olarak seçilmesi için 53 oya ihtiyacı vardı. İktidardaki Cumhuriyetçi Partili vekillerin tümü ‘hayır’ oyu kullandı.

Ermenistan Anayasası’na uygun olarak yeni oylamanın 7 gün sonra yapılması bekleniyor. Eğer ikinci oylamadan da sonuç çıkmazsa parlamento otomatik olarak feshedilmiş olacak.

'PROTESTOLAR ZAFERE KADAR SÜRECEK'

Paşinyan'ın destekçileri, adaylarının seçilmediğini öğrenince, protestoları 'zafere kadar' sürdürme sözünü verdi.

'ZAFERİ DURDURAMAYACAKSINIZ'

Oylamadan sonra konuşma yapan Paşinyan, "Sorun benim seçilip seçilmem değil. Sorun, sizin halkın zaferini isteyip istememeniz. Bu zaferi durduramayacağınızı siz de iyi biliyorsunuz" dedi.

'GEÇİCİ MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ'

Muhalif lider, "Geniş istişareler temelinde, geçici ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması çalışmalarına başlama ve kadro değişikliklerine engel olma sözünü veriyorum" diye ekledi.

GENEL GREV

Ardından kendsini destekleyen kitlelerle buluşan Paşinyan, tüm devlet kurumları çalışanlarını genel greve çağırdı.

Destekçilerine 'barışçıl' protestolar kapsamında 'sokakları, havayollarını ve tren istasyonlarını' bloke etme çağrısında bulunan Paşinyan, Ermenistan polisinden de kalkanlarını indirerek harekete katılmalarını istedi.

PAŞİNYAN'DAN ÇAĞRI

Ermenistan’da parlamentoda yapılan başbakanlık seçimini kazanamayan muhalif hareketin lideri Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.

Paşinyan, parlamentoda yapılan seçim sonrasında taraftarlarının beklediği Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin davranışını "provokasyon" olarak nitelendirdi.