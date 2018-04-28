Seçimde sandalyeler havada uçuştu! Çevik Kuvvet müdahale etti

Elazığ Damızlık, Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin 4. Olağan Genel Kurulu bugün bir düğün salonunda düzenlendi. Birlik Başkanlığına aday Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer'in konuşmasının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma sırasında bazı gruplar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada zaman zaman sandalyeler de fırlatıldı.

Bu sırada hazırda bekleyen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı ekipler olaya müdahale etti. Polislerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Salonun boşaltılmasının ardından genel kurul iptal edildi.