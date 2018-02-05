Sebze deyip geçmeyin patates suyunun faydaları neler

Bel, sırt ve eklem ağrılarının giderilmesinde etkili olan patates suyu çok iyi bir antienflamatuar kaynağıdır. Özellikle sabahları aç karnına içilmesi önerilen patates suyu vücudun dolaşım sisteminin iyileşmesine yardımcı olur. Patates suyu idrar yollarında taş oluşumunu da azaltır. Vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin ve safranın temizlenmesinde etkilidir. Kırmızı kan hücrelerinin yapımında görevli olan demir ve folik asit açısından zengin olan patates suyu anemi riskinin azaltılması açısından da başvurulabilecek doğal yöntemlerden biridir. Twitter

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Saç köklerini besleyici özelliği bulununa patates suyunu daha gür ve sağlıklı saçlar için yumurta akı ve bal ile karıştırıp saçlarınıza uygulayın ve daha yarım saat sonra saçlarnızı şampuan ile durulayın. Patates aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında yeterli miktarda potasyum almak önemlidir. Twitter

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Patates suyun isilik ve kaşıntı gibi cilt sorunlarında yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Patates suyunu tahriş olmuş cilde uygulayabilirsiniz. Güneş yanıklarının neden olduğu batma hissi ve ağrıyı soğuk patates ile kompres uygulayarak hafifletebilirsiniz. Düzenli patates suyu tüketimi cilt kuruluğunu giderir. Göz altına bir pamuk yardımı ile uygulanan patates suyu göz altı lekeleri ve morluklarının hafifletilmesinde yardımcı olur. Twitter

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