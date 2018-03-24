Şebnem Schaefer’a mahkemeden sevindirici haber

Söz alan sanık Şebnem Schaefer ise “Davacı benim yaklaşık 10 yıl önce avukatlığımı yaptı. Ben kendisine güvenmiştim. Ancak maddi ve manevi olarak zararlar uğradım. Bu zararlarımın giderilmesi için davacı hakkında yasal şikayet hakkımı kullandım. Bu nedenlerle hakkımda açılan manevi tazminat davasının reddine karar verilmesini istiyorum” diye konuştu.

