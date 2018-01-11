Şebnem Schaefer, Arka Sokaklar'da Oynayacak

Bir dönem "Bekaret" tartışması ile gündeme gelen ünlü model Şebnem Schaefer, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da rol alacak. Yapımını Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı 'Arka Sokaklar'da, manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu. 'Miss Germany 2006' güzellik yarışmasında ikinci olan Şebnem Schaefer, 'Arka Sokaklar'ın 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Ünlü manken, fenomen dizide; eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, 'Şamil'in eşi 'Yelda' karakterine hayat verecek. Şebnem Schaefer, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Şenol İpek ve Özcan Deniz'in biseksüel olduklarını iddia ederek "Bu erkekler beni beyaz gelinlik giyecek kadar saf ve temiz bıraktı" demişti. Ünlü model, bu sözlerinden sonra katıldığı bir programda bekaret raporunu göstermişti. Twitter

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Bir dönem "Bekaret" tartışması ile gündeme gelen ünlü model Şebnem Schaefer, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da rol alacak. Yapımını Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı 'Arka Sokaklar'da, manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu. 'Miss Germany 2006' güzellik yarışmasında ikinci olan Şebnem Schaefer, 'Arka Sokaklar'ın 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Ünlü manken, fenomen dizide; eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, 'Şamil'in eşi 'Yelda' karakterine hayat verecek. Şebnem Schaefer, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Şenol İpek ve Özcan Deniz'in biseksüel olduklarını iddia ederek "Bu erkekler beni beyaz gelinlik giyecek kadar saf ve temiz bıraktı" demişti. Ünlü model, bu sözlerinden sonra katıldığı bir programda bekaret raporunu göstermişti. Twitter

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Bir dönem "Bekaret" tartışması ile gündeme gelen ünlü model Şebnem Schaefer, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da rol alacak. Yapımını Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı 'Arka Sokaklar'da, manken Şebnem Schaefer konuk oyuncu oldu. 'Miss Germany 2006' güzellik yarışmasında ikinci olan Şebnem Schaefer, 'Arka Sokaklar'ın 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Ünlü manken, fenomen dizide; eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü, 'Şamil'in eşi 'Yelda' karakterine hayat verecek. Şebnem Schaefer, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Şenol İpek ve Özcan Deniz'in biseksüel olduklarını iddia ederek "Bu erkekler beni beyaz gelinlik giyecek kadar saf ve temiz bıraktı" demişti. Ünlü model, bu sözlerinden sonra katıldığı bir programda bekaret raporunu göstermişti. Twitter

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