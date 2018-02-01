Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor! Şok suçlamalar

Şebnem Özinal uzun zamandır ekranlarda görülmüyor. Tiyatroya 1991 yılında ‘Çılgın Sonbahar’ adlı oyunla Dormen Tiyatrosu’nda başlayan, yirmi yıl önce yayınlanan ‘Böyle mi Olacaktı’ diziyle yıldızı parlayan Şebnem Özinal son olarak ekranlarda ‘Cesur Yürek’ projesiyle görüldü. Laila’nın eski patronu Şefik Öztek’le evlendikten sonra basından uzak mütevazi bir hayat yaşayan tiyatro oyuncusu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Kocasının kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Şebnem Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

İYİ EV KADINI OLMAMAKLA SUÇLADI: İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan avukatı, müvekkilinin eşiyle 26 Ağustos 2005’te evlendiğini 9 yaşında bir kızları olduğunu belirterek şu iddialara yer verdi: “Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başladı. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşine hakaret eden, aşağılayan davalı Şefik Öztek’in bu davranışları giderek arttı. Davalı baba bu davranışları küçük kızlarının yanında da yapmaya başladı. Davalının bu tür kusurlu davranışları nedeniyle küçük kızın psikolojisi bozuldu ve evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Müvekkil Şebnem Özinal, psikolojik tedavi için ikna etmeye çalışsa da eşi tedavi olmak istemedi. Davalı eş Şefik Öztek, müvekkili sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçladı. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı aldı.