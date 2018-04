Şebnem Bozoklu: Bebek odaklı bir kadın değilim

Oyuncu olarak da sizi zorlayan bir rol sanırım.. -Zor gerçekten. Kendi karanlığının içinde çırpınan bir kadın. Kötü giden evliliği, başarılamamış anne-oğul ilişkisi, babasıyla hiçbir zaman istediği gibi gitmeyen ilişkisi, iş hayatına girmek isteyip, bunun için debelenmesi, Avustralya’dan İstanbul’a taşınması... Her gelen senaryoyu roman gibi okuyorum. Seyirci olarak her zaman polisiyeyi seven biri oldum. Netflix’te en çok izlediğim şey, suç ve polisiye dizileri. Şimdi sevdiğim her şeyi içinde barındıran bir projede yer aldığım için keyfim çok yerinde.