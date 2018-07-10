Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Dün açıklanan kabinede Milli Savunma Bakanı olarak açıklanan Hulusi Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin 16 üyesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yemin ederek göreve başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yemin töreni öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AKAR'IN AKRABALARI SEVİNÇLİ: Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına atanması dolayısıyla, hala ve amca oğulları ile diğer akrabalarının bulunduğu Bursa'nın Manyas ilçesine bağlı Kubaş Mahallesi'nde sevinç yaşanıyor. Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı görevine atanmasının ardından, hala ve amca oğulları ile akrabalarının bulunduğu Manyas'a 7 kilometre uzaklıktaki Kubaş Mahallesi'nde sevinç hakim.

AKAR'IN BABASI MANYAS'TA DOĞUP KAYSERİ'YE YERLEŞMİŞ:  Hulusi Akar'ın halasının oğlu Remzi Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akar'ın babası İbrahim Akar'ın Manyas'ta doğup büyüdüğünü, 1940'lı yıllarda vatani görevini yapmak için Kayseri'ye gittiğini söyledi.

Dayısı İbrahim Akar'ın Kayseri'de evlendiğini ve oraya yerleştiğini belirten Gündoğan, "Akşam haberlerde izledik. Ağabeyimiz Milli Savunma Bakanı olmuş, çok sevindik. En son kendisiyle Kayseri'de babasının cenazesinde görüşmüştüm. Görevinde başarılar dileriz,  çok memnun olduk." dedi.

GELİRSE ÇOK MUTLU OLURUZ: Akar'ın amcasının oğlu Ersin Akar da Hulusi Akar ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Görevinde başarılar dilerim. Kendisiyle iletişimimiz olmadı ama kardeşleriyle diyalog kuruyoruz. Kendisini sadece televizyondan izliyoruz. Akşam televizyonda haberi gördüm, gurur duydum ve sevindim. Gelip köyümüzü dolaşmasını çok isteriz." diye konuştu.

Amca oğlu Ali Akar da "Akşam televizyonda izledik, sevindik ve memnun olduk. Amca oğlumuzun böyle bir makama gelmesi bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan Muhammed Akar da "Ben yeğeniyim. Kendisi amcam oluyor. Onun Milli Savunma Bakanı olması bize sürpriz oldu. Çok şaşırdık, gurur duyduk, mutluyuz. İnşallah buralara gelir, köyümüzü görür. Gelirse çok mutlu oluruz." dedi.

85 yaşındaki Mustafa Erdil de Akar ile akraba olduklarını, dedesinin ve babanesinin mezarının mahallede bulunduğunu anlatarak, "Akar'ın çocukluğunu biliyorum. Buraya babasıyla geldi. O zaman çok küçüktü. Kardeşleri geliyor. Babası İbrahim'i çok iyi tanırım. Televizyonda devamlı görüyoruz. Köyü ziyarete bekleriz. Bakan olması bizi sevindirdi." şeklinde konuştu.

  • Güncel 10 Temmuz 2018 16:20
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 16:36 hele şükür ordumuz temizlendi .üstündeki kamburdan kurtuldu

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