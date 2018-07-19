Savcılığın belgesinde şok ifade: Adnan Oktar istismarı izlerdi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. Savcılığın ifadelerini aldığı müştekilerin anlattıkları örgütün karanlık yüzünü ortaya çıkardı.

Savcılığın belgesinde şok ifade: Adnan Oktar istismarı izlerdi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından, Adnan Oktar da sabah saatlerinde tutuklandı. Toplam 116 kişi tutuklanırken, 17 kişi de serbest bırakıldı. Adnan Oktar, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Müştekilerden Ezgi Ç. ifadesinde Adnan Oktar’ın imamlığına inanmayarak gruptan ayrılan kişilere, “Kızıl İmamlar” lakabının takarak bu kişiler hakkında yıldırma ve karalama kampanyası başlatıldığını anlattı. Bu grubun içine örgüt üyesinden bir kişinin sızdığını ve gizli görüntüler çekerek şantaj yapıldığını anlattı.

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Savcılığın belgesinde şok ifade: Adnan Oktar istismarı izlerdi

“OKTAR İSTİSMARI İZLERDİ”: Hürriyet'in haberine göre; Müşteki G.Ç ise verdiği ifadede 15 yaşında şüphelilerden Kartal G. ile tanıştığını ve duygusal bir yakınlık yaşadıklarını anlattı. Bir süre sonra örgüt üyeleri tarafından cinsel istismara uğradığını anlatan müşteki G.Ç, bu cinsel istismarı Adnan Oktar’ın da izlediğini hatta Oktar’ın da kendisini istismar ettiğini söyledi.

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Savcılığın belgesinde şok ifade: Adnan Oktar istismarı izlerdi

HERKESİN KENDİSİ İLE EVLENMESİNİ EMRETMİŞ: Müşteki N.K da 2016 yılında çocuklarını örgütten kurtarmak isteyen ailelere, ‘çocukları kullanılarak’ iftira atılarak karalama kampanyaları başlatıldığını anlatarak bu kampanyalarda kimlerin çalışmalara dahil olduğunu anlattı. Müşteki E.A ise Adnan Oktar’ın bazı evliliklerin ‘şirk’ olduğunu söyleyerek herkesin kendisi ile evlenmesini emrettiğini ifadesinde anlattı.

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Savcılığın belgesinde şok ifade: Adnan Oktar istismarı izlerdi

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA TOPLANTI: Şikayetçi Mehmet K. ise 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Adnan Oktar’ın bazı kişileri A9 TV’ye çağırarak kendisine, “Sahip olduğun tüm mal varlığını Mert S.’nun kontrolüne devredeceksin” dediğini söyledi.

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