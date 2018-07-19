Savcılığın belgesinde şok ifade: Adnan Oktar istismarı izlerdi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından, Adnan Oktar da sabah saatlerinde tutuklandı. Toplam 116 kişi tutuklanırken, 17 kişi de serbest bırakıldı. Adnan Oktar, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Müştekilerden Ezgi Ç. ifadesinde Adnan Oktar’ın imamlığına inanmayarak gruptan ayrılan kişilere, “Kızıl İmamlar” lakabının takarak bu kişiler hakkında yıldırma ve karalama kampanyası başlatıldığını anlattı. Bu grubun içine örgüt üyesinden bir kişinin sızdığını ve gizli görüntüler çekerek şantaj yapıldığını anlattı.

“OKTAR İSTİSMARI İZLERDİ”: Hürriyet'in haberine göre; Müşteki G.Ç ise verdiği ifadede 15 yaşında şüphelilerden Kartal G. ile tanıştığını ve duygusal bir yakınlık yaşadıklarını anlattı. Bir süre sonra örgüt üyeleri tarafından cinsel istismara uğradığını anlatan müşteki G.Ç, bu cinsel istismarı Adnan Oktar’ın da izlediğini hatta Oktar’ın da kendisini istismar ettiğini söyledi.