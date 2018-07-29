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Savaş gemileri etrafını sardı: Ortalığı karıştıracak hamle!

Savaş gemileri etrafını sardı: Ortalığı karıştıracak hamle!

Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu'nun İsrail ordusu tarafından durdurulduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 18:13 - Güncelleme: 29-07-2018 18:13

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusuna ait deniz güçleri, Gazze'ye doğru ilerlemeyi sürdüren Özgürlük Filosu'na ait gemiyi durdurdu.

Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin gemiyle Gazze Limanı'na yaklaşık 49 mil mesafede irtibata geçtiği belirtildi.

ANONSLARLA TEHDİT ETTİLER

Açıklamada İsrail askerlerinin gemideki gönülleri anonslarla daha fazla ilerlememeleri konusunda uyardığı, gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

Bir grup savaş gemisinin filonun yakınında seyrettiği ve her an İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalınabileceği dile getirilen açıklamada, kısa süre içinde teknenin dış dünya ile irtibatının kopabileceği kaydedildi.

GEMİDE 16 ÜLKEDEN 22 KİŞİ BULUNUYOR

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve Norveç bayrağı asılı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

Olayla ilgili İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

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