Şarkısını yarıda kesti: Ne olur elden ele onu bana gönderin

Ünlü popçu Kenan Doğulu, Kartal’daki İstMarina’da verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. YKonser sırasında bir bebek gören Kenan Doğulu şarkısını kesip “Çok arkada biliyorum, ama baktıkça dayanamıyorum. Annesinden rica ediyorum, ne olur elden ele onu bana gönderin. Sevip koklayayım” dedi. Bebek binlerce kişi arasından sahneye ulaştırıldı. Doğulu 1 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp “Yerim onu. Nasıl da şaşırdı” ifadelerini kullandı.