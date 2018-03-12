Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor böyle değişim yok

Türk Halk Müziği şarkıcısı olarak tanıdığımız Zara'nın son hali görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Yıllar boyunca büyük bir değişim geçiren Zara'nın son halini görenler sosyal medya kullanıcıları 'Bu Zara mı?' yorumlarında bulundu. İşte Zara'nın son hali.

Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor böyle değişim yok

Hayatlarımıza güzel Türk Halk Müziği Şarkıcısı olarak girdi Zara ve tarzından hiç ödün vermeden yıllar boyunca yolun ve çizgisinde devam etti. Müzikal yolculuğu tabi ki evrildi ancak onun görünüşünde ki yolculukta bir o kadar farklı yönlere doğru evrildi. Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki Zara'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şoke etti ve 'Bu Zara mı?' yorumlarına neden oldu. Sizler de Zara'nın son halini görünce şaşırmaktan kendinizi alıkoyamayacaksınız.

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Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor böyle değişim yok

ZARA KİMDİR; Gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara, 15 Ocak 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İstanbul Üsküdar’ da geçti. Aslen Adıyaman Kâhta’lıdır. Babasının adı Kemal; annesinin adı Hatice’dir. Oğlak burcu kadını olan Zara’nın Bahar ve Mesut adında kardeşleri var. İlkokulu Sosyal Meskenler ilkokulu’nda okudu. Üsküdar Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu. Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Eğitim Bölümünde tamamladı. Çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkarmıştır. Daha sonra adını “Neşe Zara Yılmaz” Yaptırmıştır.

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Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor böyle değişim yok

1991 yılında Milliyet Gazetesi’nin açmış olduğu liseler arası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Kız Solist” dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında tekrar katılarak tekrar birincilik kazandı. 1996 yılında TRT’nin açmış olduğu “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” ünvanıyla göreve başladı.

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Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor böyle değişim yok

İŞTE ZARA'NIN SON HALİ; 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Yunus Emre Müzikali”nde Yunus Emre‘nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı. Konservatuara başlamadan önceki yıllarda amatör olarak Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında birçok konser verdi.

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