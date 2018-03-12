Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor böyle değişim yok

Hayatlarımıza güzel Türk Halk Müziği Şarkıcısı olarak girdi Zara ve tarzından hiç ödün vermeden yıllar boyunca yolun ve çizgisinde devam etti. Müzikal yolculuğu tabi ki evrildi ancak onun görünüşünde ki yolculukta bir o kadar farklı yönlere doğru evrildi. Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki Zara'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şoke etti ve 'Bu Zara mı?' yorumlarına neden oldu. Sizler de Zara'nın son halini görünce şaşırmaktan kendinizi alıkoyamayacaksınız.