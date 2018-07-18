Şarkıcı Hatice'nin bikinili ve sörf tahtalı videosu sosyal medyayı salladı!

Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Hatice, bu defa da sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 39 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin yeni videosu sosyal medyayı salladı.

"SPORUN HER ŞEKLİNE VARIM": Beyaz tanga bikinisiyle elinde sörf tahtası taşıyan Hatice, videosunu "Sporun her şekline varım" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hatice'nin tanga bikinili videosu olay oldu!

HATİCE ÇARPAR KİMDİR? Hatice Çarpar, 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir, Narlıdere'de doğmuştur. Şarkıcılıkta Hatice diye tanınmıştır. Ailesi 1965 yılında göç ederek İzmir, Narlıdere'ye yerleşmiştir. Üç erkek dört kız yedi kardeştir. İlk öğrenimini Narlıdere İlkokulu'nda yaptı. Sonra çeşitli nedenler yüzünden öğrenimine devam edemedi. Küçük yaşlarda aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için bir firmada sekreterlik yapmaya başladı.

16 yaşındayken Narlıdere Belediyesi'nin düzenlediği Narlıdere Çiçek ve Kültür etkinlasında birinci oldu. 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu.

Hatice Çarpar, 28 Eylül 1991 tarihinde evlendiği ilk eşi Güney Aydan 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından vefat etti.