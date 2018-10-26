Sarjdaki telefon kabusları oldu! Dikkat edin

Kocaeli’nde bu sabah saatlerinde Aydınkent Kalıcı Konutlarındaki 4 katlı binanın giriş katında yangın meydana geldi. Hammud Aldablan ve eşi ve 5 çocuğunun yaşadığı evden bir anda dumanlar yükselmeye baladı. Binadaki dumanları fark eden bina sakinleri, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak tüm kapıları çalıp binayı boşaltmaya başladı. Bu sırada dumanların geldiği giriş katındaki dairenin kapısını çalan bina sakinleri, içerde dumandan etkilenerek fenalaşan Hammud Aldablan’ın dışarı çıkardı.
Olay sırasında şans eseri çocuğu ile dışarıda olan Hammud Aldablan'ın eşi ise eve döndüğünde yanan evini görünce şaşkınlık yaşadı. Uzun süre yanan evine dışarıdan bakan Suriyeli kadın, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. İlk belirlemelere göre şarjdaki cep telefonundan çıkmış olabileceği düşünülen yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadakileri tahliye etmeye çalışırken dumandan etkilenen 3 kişi ve yanan dairedeki Suriyeli Hammud Aldablan’ın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansa alınan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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