Sarjdaki telefon kabusları oldu! Dikkat edin

Kocaeli’nde bu sabah saatlerinde Aydınkent Kalıcı Konutlarındaki 4 katlı binanın giriş katında yangın meydana geldi. Hammud Aldablan ve eşi ve 5 çocuğunun yaşadığı evden bir anda dumanlar yükselmeye baladı. Binadaki dumanları fark eden bina sakinleri, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak tüm kapıları çalıp binayı boşaltmaya başladı. Bu sırada dumanların geldiği giriş katındaki dairenin kapısını çalan bina sakinleri, içerde dumandan etkilenerek fenalaşan Hammud Aldablan’ın dışarı çıkardı.