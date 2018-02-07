Sarımsak erkekler için neden önemli!

Yanlış beslenme tüm metabolizmayı etkilediği için dolayısıyla cinsel hayatı da olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda sarımsağın erkekler üzerinde ilginç bir faydası ortaya çıktı… Bilimsel tespitlerde sarımsağın, sperm sayısını artırdığı ve kanın cinsel organlara akışını hızlandırıp sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir. Pek çok kültürde sarımsağın afrodizyak olduğu düşünülmektedir. Twitter

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Sarımsak cinsel organlara giden kanı artırdığı düşünülen allicin isimli bir madde içerir. Penise giden kandaki artış daha uzun süre erekte kalmak ve artan cinsel güç anlamına gelir.Ancak sarımsağın faydalarından etkili bir şekilde yararlanabilmek için tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Sarımsağın faydalarından yararlanabilmek için sarımsağı şu şekilde tüketmeniz gerekiyor, Twitter

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Sarımsağın enzimlerinden en iyi şekilde faydalanabilmek için sarımsağı bıçakla doğramak yerine havanda ezerek tüketin. Sarımsağı kullanırken içerisine maydanoz ilave edip tüketin. Sarımsağın cinsel etkilerinden faydalanabilmek için günde en az 3 tane sarımsağı yutun. Twitter

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