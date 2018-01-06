Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra karanfil bıraktı.

18
Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

Bakan Arslan, açılıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadı anmayı ve gençlere bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Ecdadın 103 yıl önce gözünü kırpmadan donmak pahasına şehit olmaya gittiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

28
Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

"Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere bırakma ideali var. Biz de ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu topraklarda ilk şehidimiz Ebul Hasan Harakani. Ondan sonra çok şehit vermişiz. En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim de bu bilinci gelecek nesillere anlatmak adına bir gayretimiz var."

38
Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

Arslan, sadece Kars'ta değil Türkiye'nin her tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatarak, bu bilincin gelecek nesillere aşılandığını anlattı. Dünyanın, gençlerin bu bilinçten yoksun yaşadığını sandığını aktaran Arslan, "Gençler bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016'da dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat