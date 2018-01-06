Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

"Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere bırakma ideali var. Biz de ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu topraklarda ilk şehidimiz Ebul Hasan Harakani. Ondan sonra çok şehit vermişiz. En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim de bu bilinci gelecek nesillere anlatmak adına bir gayretimiz var."



