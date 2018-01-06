Sarıkamış'ta kardan heykellerin açılışı yapıldı

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra karanfil bıraktı.
Bakan Arslan, açılıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadı anmayı ve gençlere bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Ecdadın 103 yıl önce gözünü kırpmadan donmak pahasına şehit olmaya gittiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere bırakma ideali var. Biz de ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu topraklarda ilk şehidimiz Ebul Hasan Harakani. Ondan sonra çok şehit vermişiz. En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim de bu bilinci gelecek nesillere anlatmak adına bir gayretimiz var."
Arslan, sadece Kars'ta değil Türkiye'nin her tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatarak, bu bilincin gelecek nesillere aşılandığını anlattı. Dünyanın, gençlerin bu bilinçten yoksun yaşadığını sandığını aktaran Arslan, "Gençler bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016'da dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.
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