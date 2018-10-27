Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi Maşuk Kavşağı’nda yaşandı. Sinyalizasyon sistemlerinin bulunduğu noktadan geçmeye çalışan 4 otomobil birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.