Şanlıurfa'da vahşet... 2 yaşındaki çocuğu başını kesip gömdüler

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede çocuğun yaklaşık 20 gün önce bölgeye gömüldüğü belirlendi. Üzerinde elbiseleri duran çocuğun kafasının ise koparıldığı ve cesedin yanına gömüldüğü öğrenildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili anne ve üvey anneyi gözaltına aldığı iddia edilirken, babanın ise uzun süredir kayıp olduğu belirlendi. Çocuğun nasıl öldüğü ve kimler tarafından bölgeye götürülerek gömüldüğünün araştırıldığı belirtildi.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Güncel 27 Temmuz 2018 16:00
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 16:22 doğuda hiç mi insanlık yok? bu bölge insanlıktan nasibini almamış mı ki birbirlerini sinek gibi öldürüp kesiyor ?

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