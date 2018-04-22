Şanlıurfa'da terör soruşturması: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen kişilere yönelik, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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