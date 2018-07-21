Şanlıurfa'da iplik fabrikası alev alev yandı

ŞANLIURFA 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği fabrikanın çöken duvarının altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine ŞUSKİ araçları, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları da yangına müdahale etmek için bölgeye gönderildi.

ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN İŞÇİLER YARALANDI: İş makineleri de fabrikanın duvarlarını yıkarak ekiplerin daha hızlı müdahale etmesini sağlamaya çalıştı. Söndürme çalışmaları esnasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

VALİ OLAY YERİNE GİDEREK BİLGİ ALDI: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

  • Güncel 21 Temmuz 2018 09:14
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