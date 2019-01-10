Saniyeler sonra yaşanacaklar şoke etti! Ölümden böyle kurtuldu

İSTANBUL Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Site Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısı aşırı rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde uçtu. Yapım aşamasında olan çatıdan uçan taşlar, yan binanın çatısı ve yol üzerindeki bir iş yerinin önüne düştü.

O sırada yoldan geçen bir kişi saniyelerle ölümden dönerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇOK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE UYANDIK Mahalle sakinleri ise "Yeni örülen duvar yan duvarın çatısına düşüyor,yan duvarın çatısı ise yola doğru geliyor. O anda şans eseri can kaybı yok ama biz büyük bir gürültü ile yataktan fırladık" dedi.