Samsung Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu! Duymaya hazır mısınız

Artab Dolar kuru, teknolojiyi de vurdu. Güney Kore'li teknoloji firması Samsung'un amiral gemilerindenn biri olan Galaxy Note serisinden Samsung Galaxy Note 9'un piyasaya sürülmesine az bir süre kaldı. Ülke olarak en çok merak ettiğimiz şeylerden biri de Türkiye fiyatı.