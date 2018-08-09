Samsung Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu! Duymaya hazır mısınız

Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 9'un, piyasaya çıkmasına az bir süre kala hem özellikleri hem de Türkiye fiyatı merak ediliyor. Samsung Galaxy Note 9 almak istiyorsanız, göreceğiniz fiyat sizleri pek memnun etmeyeceğe benziyor.

Samsung Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu! Duymaya hazır mısınız

Artab Dolar kuru, teknolojiyi de vurdu. Güney Kore'li teknoloji firması Samsung'un amiral gemilerindenn biri olan Galaxy Note serisinden Samsung Galaxy Note 9'un piyasaya sürülmesine az bir süre kaldı. Ülke olarak en çok merak ettiğimiz şeylerden biri de Türkiye fiyatı.

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Samsung Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu! Duymaya hazır mısınız

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9'u tanıtması için geri sayım sürüyor. Şirketin 9 Ağustos tarihinde yeni akıllı saat modelleri ile birlikte tanıtacağı Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı lansman öncesi internete sızdı.

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Samsung Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu! Duymaya hazır mısınız

MediaMarkt Türkiye’nin internet sitesine Galaxy Note 9 modelini eklenmesi ile birlikte, Galaxy Note 9 fiyatı ne kadar? sorusu cevap buldu. Türkiye'de Note 9’a sahip olmak isteyenlerin 6 bin 499 TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor.

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Samsung Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu! Duymaya hazır mısınız

Okyanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile mağazaya eklenen Note 9’un, 6 Eylül itibariyle stoklarda olacağı belirtiliyor. Peki Galaxy Note 9 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak? İşte yeni amiral gemisinde yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler...

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