Samsung katlanabilir telefonu Infinity Flex Display'i tanıttı

Henüz prototip aşamasında olan cihazda kullanılan uygulamaların tablet versiyona geçince yine kullanılabileceği açıklandı. Yeni akıllı telefonda bizleri karşılayacak olan Infinity Flex Display adı verilen ekran katlanmadığı halde, 7.3 inç boyutunda olacak. Ayrıca Samsung, bu ekran teknoloji ile birlikte katlanabilir telefonu tablet modunda kullanırken, kullanıcılara üç farklı uygulamayı aynı anda açmamıza olanak sağlayacak.