Samsung katlanabilir telefonu Infinity Flex Display'i tanıttı

Uzun yıllardır konuşulan "katlanır cep telefonları ne zaman hayatımıza girecek" sorusuna yanıt dün Samsung'tan geldi. Marka Infinity Flex Display isimli katlanır telefon/tabletini duyurdu. İlk bakıldığında sıradan bir telefon gibi görülen cihaz Infinity Flex Display isimli teknolojiyi kullanıyor.
Telefonu açınca ise bir anda 7.3 inçlik bir tablet tüketicinin karşısına çıkıyor. Öte yandan telefonun işletim sistemini üstlenen Google, Android yazılımının katlanan telefonlara uyarlanacağını da resmen duyurdu.Dün gerçekleşen 2018 Samsung Developer Conference’ta lanse edilen cihazın başka özelliklerinin de olacağı açıklandı.
Henüz prototip aşamasında olan cihazda kullanılan uygulamaların tablet versiyona geçince yine kullanılabileceği açıklandı. Yeni akıllı telefonda bizleri karşılayacak olan Infinity Flex Display adı verilen ekran katlanmadığı halde, 7.3 inç boyutunda olacak. Ayrıca Samsung, bu ekran teknoloji ile birlikte katlanabilir telefonu tablet modunda kullanırken, kullanıcılara üç farklı uygulamayı aynı anda açmamıza olanak sağlayacak.
Bunun haricinde ise diğer modellerden farklı bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı belirtilen bu telefon, Samsung One UI adı verilen arayüzüyle tabiri caizse kullanıcılara bambaşka bir akıllı telefon deneyimi yaşatacak.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER