Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı resmen tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress'ten (MWC) bir gün önce tanıtılan modeller, tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4 bin 500 lira olacağı açıklandı. Yeni modellerin ön siparişlerinin bugünden itibaren verilebileceği duyuruldu.
Yeni modellerin en önemli özelliği kamerada yer alıyor. Yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle saniyede 960 kare yakalayabiliyor. Yavaş çekim video çekmek için için Super Slow Mo moduna geçip çekimi normal bir şekilde video kaydetmek yeterli oluyor. S9'da tek kamera, S9+'da ise çift arka kamera yer alıyor. Çift kamera sayesinde S9+ 'bokeh' efektlerini yapılarak fotoğraflara alan derinliği kazandırılabiliyor.
Modellerinde kamera özelliklerinde yer alan Artırılmış Gerçeklik (AR) ile kameraya yeni özellikler geliyor. iPhone X'daki animoji'ye benzer bir özellik de S9 ve S9+'ta da yer alıyor. AR Emoji adı verilen bu özellikle kullanıcılara kıyafet ve saç gibi detaylarla kişiselleştirme sunuluyor. AR Emoji, iPhone X’tekinden farklı olarak sadece iMessage ile değil, WhatsApp gibi popüler uygulamalarda da kullanılabiliyor.
Galaxy S9 ve S9+'ın dikkat çeken diğer bir özelliği stereo ses sistemine sahip olması. Modellerin alt ve üstünde yer alan hoparlörler sayesinde video ve müzik içerikleri daha kaliteli bir şekilde duyulabilecek.
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