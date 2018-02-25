Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı resmen tanıttı

Modellerinde kamera özelliklerinde yer alan Artırılmış Gerçeklik (AR) ile kameraya yeni özellikler geliyor. iPhone X'daki animoji'ye benzer bir özellik de S9 ve S9+'ta da yer alıyor. AR Emoji adı verilen bu özellikle kullanıcılara kıyafet ve saç gibi detaylarla kişiselleştirme sunuluyor. AR Emoji, iPhone X’tekinden farklı olarak sadece iMessage ile değil, WhatsApp gibi popüler uygulamalarda da kullanılabiliyor.