Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsung, bu akşam saatlerinde bir yıldır beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u resmen tanıttı.

Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsung, bu akşam saatlerinde bir yıldır beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u resmen tanıttı. Beraberinde ise yeni akıllı saati Galaxy Watch ve Galaxy Home geldi! New York'ta gerçekleştirilen lansman ile birlikte yeni telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı. Galaxy Note 9'un Türkiye'ye gelmesi ise çok sürmeyecek. Peki yeni amiral telefon nasıl olacak? Ne zaman satışa sunulacak?

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Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsung yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u resmen duyurdu. New York'ta gerçekleştirilen dev etkinlikte 'Samsung'un bugüne kadarki en güçlü telefonu' şeklinde lanse edilen Galaxy Note 9 şirket için hayli önemli bir telefon olma özelliğinde. 5.3 inç'lik ekranın günümüz standartlarında artık çok küçük kaldığına dikkat çekilirken, bu anlamda cihazın ekran büyüklüğü 6.4 inç oldu.

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Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte fiyatı

4000 mAH bataryaya sahip olan Galaxy Note 9, Samsung'un iddiasına göre tüm günü rahatça atlatabilecek ve yanınızda powerbank taşımanıza bile gerek kalmayacak. Depolama hafızası söz konusu olduğunda da bonkör davranan Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcılara iki seçenek sunuyor: 128 GB ve 512 GB. 512 GB'lık depolama hafızasıyla kullanıcıların herhangi bir microSD kart desteğine de ihtiyacı kalmıyor.

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Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte fiyatı

Ancak Samsung'un sürprizi bununla da sınırlı değil. microSD kart desteğini yine de sunan Samsung, 512 GB'lık modelde ayrıca 512 GB'lık microSD kart da ekleyerek toplam depolama alanını 1 TB'a kadar çıkarabiliyor ki bu telefon pazarında gerçekten de bir ilk.

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