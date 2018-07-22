Samsun'da şoke eden görüntü! Denizde kestiler...

Uruguay'dan ithal edilerek gemiyle Samsun Limanı'na getirilen anguslardan biri, gemiden tahliye sırasında kaçarak denize atladı. Görevliler, denize atlayan angusu, suda kestikten sonra karaya çıkardı.

Samsun'da şoke eden görüntü! Denizde kestiler...

Uruguay'dan, bir şirket tarafından getirilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvanın bulunduğu gemi hayvanların tahliyesi için Samsun Limanı'nda bekletilirken, anguslardan biri gemiden indirildiği sırada kaçtı. Liman içinde ve çevrede bir süre zabıta tarafından kovalanan angus, kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi yaraladı, çevredeki araçlara zarar verdi. Daha sonra denize atlayan angus için Sahil Güvenlik ekipleri de harekete geçti. Bottan boynuna ip bağlanan büyükbaş hayvan bottaki zabıta görevlileri tarafından kesildikten sonra kıyıya getirildi.Kesilen hayvan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinçle karaya çıkarıldı daha sonra kamyona yüklendi.

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Samsun'da şoke eden görüntü! Denizde kestiler...

Olay, saat 10.30 sıralarında Samsun Limanı’nda meydana geldi. Uruguay’dan gelen 20 bin angus yüklü dev gemiden nakliye olduğu sırada denize atlayarak kaçan angus, şehri birbirine kattı. Denizden çıkarak sahilde bulunan vatandaşların üzerine koşan ve birkaç vatandaşı yaraladığı iddia edilen angus, 2 otomobile de zarar verdi.

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Samsun'da şoke eden görüntü! Denizde kestiler...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve cankurtaran ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ve emniyet güçleri, angusu yakalamak için harekete geçti. Trafikte bir süre dolanan angus, daha sonra denize atlayarak açığa doğru yüzmeye başladı.

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Samsun'da şoke eden görüntü! Denizde kestiler...

Kıyıdan uzaklaşan angus, yorulmaya başlamasının ardından yanına yaklaşan botla birlikte ip geçirildikten sonra kıyıya çekilmeye başlandı. Ölmek üzere olan hayvan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Samet Hamzakeskin tarafından denizin içinde boğazlanarak murdar olmaktan kurtarıldı.

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