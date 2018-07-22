Samsun'da şoke eden görüntü! Denizde kestiler...

Uruguay'dan, bir şirket tarafından getirilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvanın bulunduğu gemi hayvanların tahliyesi için Samsun Limanı'nda bekletilirken, anguslardan biri gemiden indirildiği sırada kaçtı. Liman içinde ve çevrede bir süre zabıta tarafından kovalanan angus, kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi yaraladı, çevredeki araçlara zarar verdi. Daha sonra denize atlayan angus için Sahil Güvenlik ekipleri de harekete geçti. Bottan boynuna ip bağlanan büyükbaş hayvan bottaki zabıta görevlileri tarafından kesildikten sonra kıyıya getirildi.Kesilen hayvan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinçle karaya çıkarıldı daha sonra kamyona yüklendi.