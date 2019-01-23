Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı

Olay, Samsun'da İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesinde, dün öğle saatlerinde oldu. Evine doğru giden 11 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kolundan çekilerek, kaçırılmak istendi.

Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli kişi, kaçtı. Ardından eve giden küçük kız, olayı babasına anlattı. Bunun üzerine baba, şikayetçi oldu. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli kişiyi belirledi ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.