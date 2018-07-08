Şampiyon Adem Kılıççı açıkladı 'Survivor'da cinsellik...'

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı, Posta'ya verdiği röportajda tüm soruları içtenlikle yanıtladı. İşte Adem Kılıççı'nın açıklamaları.

Şampiyon Adem Kılıççı açıkladı 'Survivor'da cinsellik...'

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı, Posta'ya verdiği röportajda tüm soruları içtenlikle yanıtladı. İşte Adem Kılıççı'nın açıklamaları.
Geçen yıl kıl payı kaçırmıştınız, Bu yıl ipi göğüsleyip şampiyon oldunuz...
Mücadelemin sonunda güzel bir ödül kazandım. Bunun onurunu, gururunu yaşıyorum. Başarmak güzel, hele bu en zoru ise daha güzel.

Sizi en çok ne zorladı?

İkinci defa Ada’ya gitmek. Daha 6 ay önce aynı şartlarda yaşarken, tekrar bir dilim pizza için, bir poğaça için yarışmak zordu. Böyle olunca dünyadaki yoksulları daha iyi anlıyorsun. Ada’da ilk başta psikolojik olarak kötü etkilendim. Zaman zaman kendime kızdım, ağlamak istedim ama sonuçta bir amacın varsa, seni bir şekilde motive ediyor. O yüzden çektiklerin de çok zoruna gitmiyor. Sadece dayan, sabret diyorsun. Bu yıl iddialıydım. Birinci olacağım diye kendimi kurgulayarak gitmiştim.

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Şampiyon Adem Kılıççı açıkladı 'Survivor'da cinsellik...'

Geçen yılla bu yılın farkı neydi?

Hatalarımı görebilme fırsatım oldu. Deneyip yanıldığım için bazı konularda özeleştiri yaptım ve nelere daha dikkat etmem gerektiğini anladım. Sonuçta daha tecrübeliydim ve aynı hataları yapmamam gerekiyordu.

Neydi hatalarınız?

Performansla alakalı eksiklerimi buldum, onların üzerine gittim. Biraz daha sakin olmayı tercih ettim, doğrucu Davut misali yanlış gördüğüm her şeye, herkese diklenmektense, kendi dünyamı yaratmam gerektiğini düşündüm.

Kamera önü ile arkası farklı mıydı, rol yapanlar var mıydı ya da herkes göründüğü gibi miydi?

Kamera arkasında illaki bir şeyler oluyordu. Bazı yarışmacılar, birinin açığını gördüğünde onu uyarmak yerine kameralar önünde deşifre etme ihtiyacı duyuyordu. Ama ben hep doğal olmaktan yana oldum. Belki de kendim olduğum için sevildim.

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Şampiyon Adem Kılıççı açıkladı 'Survivor'da cinsellik...'

EN BÜYÜK HAYALİM ANNEMİN YEMEKLERİYDİ
Bu mücadele size en çok ne öğretti?

Sabretmeyi, dayanmayı. Zorluk çektikçe insan daha çok hayal kuruyor.

Ada’da en büyük hayaliniz neydi?

Tabii ki şampiyon olmak ve annemin yemeklerini yemekti.

Çok mu iştahlısınız?

Evet, yemek yemeyi çok severim ve idmanlı olduğum zamanlarda daha çok iştahlı olurum. Antrenman yapmadığımda iştahım kaçar, fazla yemem.

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Şampiyon Adem Kılıççı açıkladı 'Survivor'da cinsellik...'

Ada koşulları epey zor görünüyor. Uyumak, hijyen, her şey problem galiba?

Zor bir ortam. Aç kalıyorsunuz ama açlıktan da ölmüyorsunuz. Erzağın oluyor, hindistan cevizi kırıyorsun. Sadece istediğin şeyleri yiyemiyorsun. Orada en değer verdiğim şey, özgürlük oldu. Değerini çok iyi anlıyosun. Düşünsenize, tepenizde sürekli biri var ve devamlı bir şeyler “Yasak” diyor.

Peki, ringde olmak mı, Ada’da olmak mı daha zor?

Ringde olmak daha kolay. Çünkü Ada’da birçok kişiyle berabersin. Ringde şartlar eşit. Bir hakem oluyor, kurallar belli. Ama Ada’da kural yok. Kendi kuralını kendin yaratıyorsun. Herhangi bir tartışmada nereden, ne geleceğini bilmiyorsun. Bazen bel altı gelir, bazen senin bir açığını yakalayıp oradan vurmaya çalışır. Ringde vurman gereken yerler belli. Kaybeden kazananı tebrik ediyor.

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