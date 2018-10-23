Samet Liçina direk dansı yaptı olanlar oldu Kerimcan'ın kankası

Kerimcan Durmaz'ın kankalarından biri olan Samet Liçina dur durak bilmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Samet Liçina son olarak direk dansı yaptı ve o görüntüler instarama yükledi.
DJ ve sosyal medya fenomeni Samet Liçina, Instagram hesabından (pull dansı) direk dansı yaptığı görüntüleri paylaştı. Laçina'nın performansı büyük beğeni kazandı.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Liçina, direk dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.
SAMET LİÇİNA KİMDİR: Sırbistan asıllı Samet Liçina bir çok ünlü mekanda Dj olarak sahne almaktadır. Girdiği ortamlarda çaldığı müzikler ile müzik severlere eğlenceli dakikalar yaşatmaktadır.
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