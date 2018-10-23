Samet Liçina direk dansı yaptı olanlar oldu Kerimcan'ın kankası

Sosyal medya fenomenlerinden DJ Kerimcan Durmaz'ın kankası Samet Liçina direk dansı yaptı ve o görüntüleri instagrama koydu.

Samet Liçina direk dansı yaptı olanlar oldu Kerimcan'ın kankası

Kerimcan Durmaz'ın kankalarından biri olan Samet Liçina dur durak bilmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Samet Liçina son olarak direk dansı yaptı ve o görüntüler instarama yükledi.

113
Samet Liçina direk dansı yaptı olanlar oldu Kerimcan'ın kankası

DJ ve sosyal medya fenomeni Samet Liçina, Instagram hesabından (pull dansı) direk dansı yaptığı görüntüleri paylaştı. Laçina'nın performansı büyük beğeni kazandı.

213
Samet Liçina direk dansı yaptı olanlar oldu Kerimcan'ın kankası

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Liçina, direk dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

313
Samet Liçina direk dansı yaptı olanlar oldu Kerimcan'ın kankası

SAMET LİÇİNA KİMDİR: Sırbistan asıllı Samet Liçina bir çok ünlü mekanda Dj olarak sahne almaktadır. Girdiği ortamlarda çaldığı müzikler ile müzik severlere eğlenceli dakikalar yaşatmaktadır.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro