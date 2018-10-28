Sakarya'da korkunç yangın! Alevler fabrikayı sardı

SAKARYA’da Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Adapazarı’nda Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bulunan mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak üretimi yapılan fabrikada bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye, kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı 112 acil ekipleri de olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangın çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.