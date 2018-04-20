Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı!

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı!

Tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden Şair Cemal Safi için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen törene eşi Şükran Safi, çocukları Mehmet Akif, Peyami Safa, Ebru Safi, torunları, 15 yıllık asistanı Gül Demirbilek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, sanatçılar Orhan Gencebay ve Hakan Taşıyan ile edebiyat ve sanat dünyasından isimler katıldı.

19
Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı!

Cemal Safi'nin eşi Şükran Safi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "55 yıllık eşimdi. 55 yıl bitti 56'ya girmiştik. Allah razı olsun bana bir yığın hatıra, evlatlar, torunlar bıraktı gitti. Çok mutluyum onun eşi olduğum için. İnşallah öbür dünyada da karşılaşırız, inşallah kolay suallerden geçsin, yazdığı şiirler gibi orada da Rabb'ime güzel cevaplar versin" dedi.

29
Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı!

Eşi ile unutamadığı birçok anısı olduğunu anlatan Safi, "Çok güzel günlerim geçti. Çok hoş tuttu beni. Çok sevdik, sevildik. 29 Ekim'de 55 yılımız bitti, 56'ya girmiştik" ifadelerini kullandı.

39
Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı!

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şair Safi için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen törene, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek (sol 1) ve sanatçı Orhan Gencebay (ortada) da katıldı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro