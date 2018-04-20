Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı!

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden Şair Cemal Safi için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen törene eşi Şükran Safi, çocukları Mehmet Akif, Peyami Safa, Ebru Safi, torunları, 15 yıllık asistanı Gül Demirbilek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, sanatçılar Orhan Gencebay ve Hakan Taşıyan ile edebiyat ve sanat dünyasından isimler katıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Cemal Safi'nin eşi Şükran Safi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "55 yıllık eşimdi. 55 yıl bitti 56'ya girmiştik. Allah razı olsun bana bir yığın hatıra, evlatlar, torunlar bıraktı gitti. Çok mutluyum onun eşi olduğum için. İnşallah öbür dünyada da karşılaşırız, inşallah kolay suallerden geçsin, yazdığı şiirler gibi orada da Rabb'ime güzel cevaplar versin" dedi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Eşi ile unutamadığı birçok anısı olduğunu anlatan Safi, "Çok güzel günlerim geçti. Çok hoş tuttu beni. Çok sevdik, sevildik. 29 Ekim'de 55 yılımız bitti, 56'ya girmiştik" ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9