Sahte hoca Gaziantep'i böyle dolandırdı

Gaziantep'te kendini hoca olarak tanıtan bir kişi, internetten ilan veren ve güvenini kazandığı 13 ayrı çiftçiyi toplam 330 bin 480 lira dolandırdı. Ekiplerce yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te yaşayan K.Ç. isimli şahıs, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman illerinde yaşayan ve tarlalarda ürettikleri ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan 13 çiftiyle iletişime geçerek, tahıl, tütün, bakliyat ve gıda ürünlerini satın almak istediğini belirtti.

KENDİSİNİ HOCA OLARAK TANITTI Kendisini Müfit Hoca olarak tanıtan şahıs, mağdurların dini duygularını istismar ederek, güvenini kazandı. Kendisinin Kur'an-ı Kerim kurslarında ve farklı cemaatlerde hocalık yaptığını söylediği ileri sürülen K.Ç., yaptığı pazarlıklar sonucu aldığı tonlarca malzemenin parasını vermedi.

 ADRES OYUNLARIYLA OYALADI K.Ç.'nin çiftçilere Gaziantep'te verdiği adrese malı bırakmalarını istediği sonra ise aynı kentteki bir başka adreste bulunduğunu söyleyerek, parayı vermek üzere mağdurları ikinci adrese çağırdığı öğrenildi. Bu sırada ise K.Ç.'nin malı bırakılan yerden aldığı ve mağdurların ise gittiği ikinci adreste şahsı bulamadığı belirtildi. Malı kurtarmak isteyen şahısların ise il dışından gelmesi nedeniyle malı bıraktığı yeri bulamadıkları ve polise giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

  • Güncel 10 Temmuz 2018 20:04
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