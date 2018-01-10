Sahra Çölü'ne kar yağdı

Cezayir merkezli TSA gazetesinin haberine göre, Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi. ​Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.

Yüzölçümü Türkiye'nin yaklaşık 12 katı olan Sahra Çölü'nde yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağlar bulunuyor.

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