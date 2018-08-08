Sahneden sonra yığıldı kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Mabel Matiz hakkındaki son gelişmeyle korkuttu. Mabel Matiz Çeşme'de verdiği konserin ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Peki ünlü şarkıcıya ne oldu? İşte detaylar.
KONSERDEN HASTANEYE; Mabel Matiz; İstanbul, Ayvalık ve Çeşme konserlerinden sonra Muğla’ya geçecekti. 5 Ağustos Pazar akşamı Dalaman’da sevenleri ile bulaşacaktı. Ama Çeşme konserinden sonra rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MABEL MATİZ'İN YERİNE HALİL SEZAİ ÇIKTI; 2 hafta rapor alan Mabel Matiz’in yerine sahneye Halil Sezai çıktı. Mabel Matiz'e ne olduğu ise henüz açıklanmadı.
MABEL MATİZ KİMDİR; Mabel adını Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanda yer alan Tuna karakterinin takma adından alır. Matiz ise, müziğini en iyi tanımladığına inanarak adına eklediği ve «çok sarhoş, düşkün kimse» anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelimedir.
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