Sahneden sonra yığıldı kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Çeşme konseri sonrası hastaneye kaldırıldı. Mabel Matiz'in yerine ise Halil Sezai sahneye çıktı. Peki Mabel Matiz'e ne oldu?

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Mabel Matiz hakkındaki son gelişmeyle korkuttu. Mabel Matiz Çeşme'de verdiği konserin ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Peki ünlü şarkıcıya ne oldu? İşte detaylar.

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KONSERDEN HASTANEYE; Mabel Matiz; İstanbul, Ayvalık ve Çeşme konserlerinden sonra Muğla’ya geçecekti. 5 Ağustos Pazar akşamı Dalaman’da sevenleri ile bulaşacaktı. Ama Çeşme konserinden sonra rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



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MABEL MATİZ'İN YERİNE HALİL SEZAİ ÇIKTI; 2 hafta rapor alan Mabel Matiz’in yerine sahneye Halil Sezai çıktı. Mabel Matiz'e ne olduğu ise henüz açıklanmadı.



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