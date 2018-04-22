Şahin: Geleneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon’un ortaklaşa düzenlediği “2. Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi” yarışmaları İbrahimşehir güreş sahasında başladı. Yarışma öncesinde katılımcılara açıklamalarda bulunan ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu organizasyona asla bir güreş müsabakası diyemeyeceğini ifade ederek, “Bizim medeniyetimizde bütün değerleri yarınlara taşımak var. Bizim bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yerelden evrensel, gelenekten geleceğe bu dünyaya söylenecek çok sözümüz var. Öyle güzel coğrafyada yaşıyoruz ki, Yüce Mevlam Anadolu’yu bize vatan kılmış. Tabi atalarımız da kanı ve canı ile ödediği bu toprakları bize bırakmış. Kendi özümüze dönmeliyiz ve bu topraklara sahip çıkmalıyız” dedi.