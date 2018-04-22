Şahin: Geleneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon’un ortaklaşa düzenlediği “2. Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi” yarışmaları İbrahimşehir güreş sahasında başladı.

Şahin: Geleneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon’un ortaklaşa düzenlediği “2. Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi” yarışmaları İbrahimşehir güreş sahasında başladı. Yarışma öncesinde katılımcılara açıklamalarda bulunan ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu organizasyona asla bir güreş müsabakası diyemeyeceğini ifade ederek, “Bizim medeniyetimizde bütün değerleri yarınlara taşımak var. Bizim bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yerelden evrensel, gelenekten geleceğe bu dünyaya söylenecek çok sözümüz var. Öyle güzel coğrafyada yaşıyoruz ki, Yüce Mevlam Anadolu’yu bize vatan kılmış. Tabi atalarımız da kanı ve canı ile ödediği bu toprakları bize bırakmış. Kendi özümüze dönmeliyiz ve bu topraklara sahip çıkmalıyız” dedi.

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Şahin: Geleneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

Burasının er meydanın yanı sıra aynı zamanda bir dost meydanı olduğunu belirten Şahin, İbrahimşehir halkını yıllardır bu spora verdiği destekten dolayı tebrik etti. Türk milletinin şanlı ve şerefli bir geçmişinin olduğunu dile getiren Şahin, bu kültürü ve miras alıp yarınlara taşımak gerektiğini belirtti.

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Şahin: Geleneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

“Bizim medeniyetimiz barış ve sevgi medeniyetidir” diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim medeniyetimiz kardeşlik medeniyetidir. Bizim medeniyetlerimizde komşuluk hakkı vardır. Bizim medeniyetimizde ‘komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir’ anlayışı vardır. Bizim medeniyetimizde ‘veren el alan elden üstündür’ anlayışı vardır. Eğer bu medeniyeti dünyaya hakim kılarsak dünyaya barış ve sevgi gelecektir. Gözyaşının ve kanın durduğu bir dünya için yerli ve milli bir duruşu göstermemiz gerekiyor. Bizim medeniyetimizin bütün değerlerini yarınlara taşımak boynumuzun borcudur.”

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Şahin: Geleneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu

Her alanda çocukları iyi yetiştirmek gerektiğini anımsatan Şahin, “Akşamdan sabaha güreşçi olunmaz. Bunun için çok çalışmak gerekiyor. 100 yıllardır devam eden bu geleneğe sahip çıkıp yarınlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bu spor için desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

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