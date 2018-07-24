Sahilde kan donduran olay! Plaj şemsiyesi göğüsüne saplandı!

46 yaşındaki kadının olay sırasında Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu ve helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

Geçen hafta da New Jersey eyaletinde İngiltere vatandaşı bir kadının bacağına plaj şemsiyesi saplanmıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ŞEMSİNİN SAPINI KESİP ÇIKARDILAR Son olayda, sahipsiz bırakılan kiralık şemsiyenin uçup, kadının göğsüne saplandığı açıklandı. ABD basınına göre, şemsiyenin çıkarılması için sapı itfaiye ekiplerince kesildi.

Geçen Pazartesi günü de, 67 yaşındaki Margaret Reynolds adlı Londralı bir kadın, New Jersey eyaletindeki Seaside Heights'ta bulunan plajda yatarken, çıkan rüzgar şemsiyenin ayak bileğine saplanmasına yol açmıştı.