Sahibi kanlar içinde buldu köpeğin vücuduna saplanmış onlarca...

Van'ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen adlı bir vatandaş, köpeğinin kanlar içerisinde yerde yattığını görünce hemen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini aradı. Ancak yola çıkan hayvan ambulansı bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.
Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine aktarılmasıyla bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde, 3 saat süren çalışma ile yaralı köpeğe ulaşıldı.
Yaralı köpeğe ilk müdahalenin ardından ambulansla bulunduğu alandan alınarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırıldı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma mermesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.
Kar ve fırtınaya rağmen zorlu yolu aşarak köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür eden Fuat Eraygen, "Köpeğim silahla vuruldu. Silah sesini de duydum. Evin önüne geldiğinde köpek kanlar içerisindeydi. Yan yatmış, acı çekiyordu...
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