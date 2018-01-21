Şahan Gökbakar'dan Afrin paylaşımı: Ana kuzuları...

Geride bıraktığımız akşam saatlerinde başlayan Afrin operasyonunun ardından gözler ve kulaklar sınırdan gelen haberlere çevrildi. Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatına sosyal medyadan da destek mesajları yağdı. Şahan Gökbakar ınstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına ise "Ana kuzuları, yiğitler ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor, carpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan tüm askerlerimizi Allah korusun. Her türlü Savaşı, terörü ve bu dünyadaki tüm kötülükleri ve kötüleri lanetliyorum..." notunu düştü.
İşte diğer ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar;
SEREN SERENGİL: "Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz
SİNAN AKÇIL: Allah yâr ve yardımcınız olsun… Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evelAllah. Arslanlar kalbimiz sizinle.
HANDE YENER: ALLAH,Tüm Mehmetçiklerimizin, yanında olsun…Şanlı Türk Ordumuzu Korusun… Kalbimiz Sizinle… Hayırlı Haberlerinizi Duymak Dileğiyle
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