Şahan Gökbakar'dan Afrin paylaşımı: Ana kuzuları...

Geride bıraktığımız akşam saatlerinde başlayan Afrin operasyonunun ardından gözler ve kulaklar sınırdan gelen haberlere çevrildi. Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatına sosyal medyadan da destek mesajları yağdı. Şahan Gökbakar ınstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına ise "Ana kuzuları, yiğitler ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor, carpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan tüm askerlerimizi Allah korusun. Her türlü Savaşı, terörü ve bu dünyadaki tüm kötülükleri ve kötüleri lanetliyorum..." notunu düştü.



İşte diğer ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar;