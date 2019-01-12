Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı fena ti'ye aldı!

Best Model Of Turkey yarışmasından 2002 yılında birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yarışmanın ardından çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem olunca Şahan Gökbakar'dan da çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Ünlü oyuncuların bir dergiye verdiği pozu Instagram'dan paylaşan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yüzleri yerine kendisinin ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak, "Hem komik, hem yakışıklılar" notunu yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yeni yılı ailesiyle evinde geçiren Gökbakar, ailecek kırmızı kazak giydiklerini fotoğrafa "Gökbakarlar iyi yıllar diler güzel Türkiyemiz! Sağlık, huzur ve mutluluk dolu olsun. Sevgi ilk yolumuz olsun." notunu eklemişti.
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