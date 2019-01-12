Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı fena ti'ye aldı!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasının ardından çektirdikleri bir fotoğrafı fena ti'ye aldı.

Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı fena ti'ye aldı!

Best Model Of Turkey yarışmasından 2002 yılında birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yarışmanın ardından çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem olunca Şahan Gökbakar'dan da çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

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Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı fena ti'ye aldı!

Ünlü oyuncuların bir dergiye verdiği pozu Instagram'dan paylaşan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yüzleri yerine kendisinin ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak, "Hem komik, hem yakışıklılar" notunu yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı fena ti'ye aldı!

Gökbakar geçtiğimiz yılbaşında da kuralını bozarak ilk kez Efe ve Ela ismindeki çocuklarının yüzünü gösteren bir aile fotoğrafı paylaşmıştı.

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Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı fena ti'ye aldı!

Yeni yılı ailesiyle evinde geçiren Gökbakar, ailecek kırmızı kazak giydiklerini fotoğrafa "Gökbakarlar iyi yıllar diler güzel Türkiyemiz! Sağlık, huzur ve mutluluk dolu olsun. Sevgi ilk yolumuz olsun." notunu eklemişti.

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