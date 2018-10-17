Sağlıklı olduğunu sanıyoruz ama...

Sağlıklı bir yaşam tarzına geçerken, birçok insan hedeflerine ulaşamaz. Bunun nedeni doğru sağlılı beslenme stratejisini seçememek olabilir. Fakat duruma daha yakından bakarsak, sağlıklı ürünler hakkındaki bilgimizin çoğunun aslında yanlış olduğunu öğreneceğiz. İşte sağlıklı beslenme ilgili bilinenlerin tamamen şehir efsanesi olduğunu gösteren önemli bilgiler...
Organik zannettiğimiz ürünler
Organik ürünlerin normalden daha fazla sağlıklı olduğunu zannediyoruz. İlaçsız ürünler tabii ki sağlığımız için daha faydalı ancak organik diye tonla para verdiğimiz o ürünlerin ne derece sağlıklı olduğunu kimse bilmiyor. Meyve ve sebzelerin organik olduğunu anlamak için şekilsiz olanları seçmeye önem vermek gerekiyor. Uzmanlara göre kurtlu diye satın almadığımız elmalar, kurtsuz olan elmalara göre daha sağlıksız.
Hazır meyve suyu içmek
Meyve suları çok şeker içerir ve aynı zamanda diyet lifleri yoktur. Bu durum aşırı yeme ve kilo alımında artışa neden olabilir. Meyve suyu ne açlığımızı ne de susuzluğumuzu tatmin eder.
Bunun yerine, taze meyve suları tercih etmek daha iyi olacaktır.
Kahverengi kabuklu yumurtalar
Kahverengi yumurtanın köy yumurtası olduğuna dair olan inanış tamamen yalandır. Yumurta kabuğu renginden daha çok yumurtanın, gezen tavuk yumurtası olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Uzmanlar sağlık açısından en faydalı olanının gezen tavuk yumurtası olduğunu söylüyorlar.
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