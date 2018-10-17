Sağlıklı olduğunu sanıyoruz ama...

Sağlıklı bir yaşam tarzına geçerken, birçok insan hedeflerine ulaşamaz. Bunun nedeni doğru sağlılı beslenme stratejisini seçememek olabilir. Fakat duruma daha yakından bakarsak, sağlıklı ürünler hakkındaki bilgimizin çoğunun aslında yanlış olduğunu öğreneceğiz. İşte sağlıklı beslenme ilgili bilinenlerin tamamen şehir efsanesi olduğunu gösteren önemli bilgiler...

Organik zannettiğimiz ürünler

Organik ürünlerin normalden daha fazla sağlıklı olduğunu zannediyoruz. İlaçsız ürünler tabii ki sağlığımız için daha faydalı ancak organik diye tonla para verdiğimiz o ürünlerin ne derece sağlıklı olduğunu kimse bilmiyor. Meyve ve sebzelerin organik olduğunu anlamak için şekilsiz olanları seçmeye önem vermek gerekiyor. Uzmanlara göre kurtlu diye satın almadığımız elmalar, kurtsuz olan elmalara göre daha sağlıksız.