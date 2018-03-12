'Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' diyen taksicilere büyük tepki!

Uber’e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi. Aksu'nun bu açıklaması sosyal medyada tepkiye yol açtı.

'Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' diyen taksicilere büyük tepki!

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Onlarca taksici adliye önünde araçlarının kornalarına basarak protesto gösterisinde bulundu.

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'Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' diyen taksicilere büyük tepki!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler Uber'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan Uber'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü.

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'Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' diyen taksicilere büyük tepki!

Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler Uber'i protesto etti. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma taksici odaları yöneticileri ve avukatları hazır bulundu.

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'Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' diyen taksicilere büyük tepki!

DURUŞMA ERTELENDİ: Duruşmada söz alan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları 'Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin değiştiğini belirterek, Uber'le ilgili tedbir alınmasını istedi. Avukatlar, Uber'e erişimin engellenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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