Sağanak hazırlıksız yakaladı! Ağaçlar devrildi sel bastı

Ankara’da gündüz başlayan yağışlı hava, gece saatlerinde rüzgarla birlikte yerini fırtınaya bıraktı. Aralıklarla şiddetini artırarak devam eden yağış nedeniyle, hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir genelinde süren yağış yüzünden caddeler dere yatağına dönerken, su alarak arızalanan araçlar yollarda kaldı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollarda görüş mesafesinin de 50 metrenin altına kadar düşmesi sonucu kimi yerlerde trafik kazaları yaşandı.