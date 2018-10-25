Sağanak hazırlıksız yakaladı! Ağaçlar devrildi sel bastı

ANKARA’da gece boyu süren şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok yerinde caddeler dere yatağına dönerken, kökünden sökülen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Sağanak hazırlıksız yakaladı! Ağaçlar devrildi sel bastı

Ankara’da gündüz başlayan yağışlı hava, gece saatlerinde rüzgarla birlikte yerini fırtınaya bıraktı. Aralıklarla şiddetini artırarak devam eden yağış nedeniyle, hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir genelinde süren yağış yüzünden caddeler dere yatağına dönerken, su alarak arızalanan araçlar yollarda kaldı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollarda görüş mesafesinin de 50 metrenin altına kadar düşmesi sonucu kimi yerlerde trafik kazaları yaşandı.

17
Sağanak hazırlıksız yakaladı! Ağaçlar devrildi sel bastı

AĞAÇLAR DEVRİLDİ: Sağanak yağışın yanı sıra etkili olan rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarda kopan ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Emek Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç, fırtına nedeniyle kökünden sökülerek devrildi. Dev ağacın gövdesi, park halindeki 06 DR 2758 plakalı otomobilin üzerine düşerken, dalları da yolu trafiğe kapattı.

27
Sağanak hazırlıksız yakaladı! Ağaçlar devrildi sel bastı

Hasar alan aracın sahibi Veli Türkoğlu, Gazi Üniversitesi’nde öğrenci olan kızının aracı gündüz saatlerinde sokağa park ettiğini, saat 02.00’da polislerin araması üzerine olaydan haberdar olduğunu belirtti.

37
Sağanak hazırlıksız yakaladı! Ağaçlar devrildi sel bastı

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro