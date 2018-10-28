Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkının ilk karesi

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran'ın aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı.

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkının ilk karesi

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran'ın aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı.

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Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkının ilk karesi

İş insanı Saadettin Saran, Emina Jahoviç olduğu iddia edilen ancak yüzü tam belli olmayan bir kadının kendisini yanağından öperken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından ''Çok özledim'' yazarak paylaşmıştı.

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Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkının ilk karesi

Sadettin Saran, fotoğraftaki kadının Emina Jahoviç olduğunu ileri süren yorumlar üzerine fotoğrafın altına ''Kızım'' notunu ekleyip daha sonra da bu paylaşımı silmişti.

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Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkının ilk karesi

Emina Jahovic, sevgilisi Sadettin Saran’ın aile fotoğrafına girdi. İşte aşkın ilk karesi;

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