Sadece Mehmet Günsür değil onlar da giydi! Görmek dahi istemiyorlar

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür'ün slip mayolu fotoğrafları olay yarattı. Bu fotoğrafların ardından, 90'lı yılların vazgeçilmezlerinden olan slip mayoyu giyen diğer ünlüleri derledik. Umuyoruz ki, Mehmet Günsür'ün ardından slip mayo tekrar moda olmaz.

Yakışıklı oyuncu Mehet Günsür'ün, slip mayolu tekne dansı önceki gün olay yarattı. Mehmet Günsür'ün bu dansından daha çok dirilttiği moda akımı ön planda; slip mayo. Özellikle 90'lı yıllarda çok moda olan slip mayoyu giyen sadece, Mehmet Günsür değil. Twitter

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Oyuncu Mehmet Günsür'ün Bodrum tatilinde çekilen fotoğrafları olay oldu. Sırf teknede yaptığı dans yüzünden değil denizde giymek için seçtiği slip mayo yüzünden. Mehmet Günsür'ün üzerindeki slip mayo, doksanlarda zirve yapmıştı. O dönemde şimdiki gibi neredeyse dize kadar uzanan renkli mayolar değil; hatları daha çok gözler önüne seren slip mayolar giyilirdi.







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O yüzden arşivlerdeki fotoğrafları karıştırdığımızda birçok ünlünün o yıllarda moda olan slip mayolu görüntülerine rastlamak mümkün. İşte geçmişten günümüze slip mayo giyen ünlü isimler....





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