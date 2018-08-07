Sadece Mehmet Günsür değil onlar da giydi! Görmek dahi istemiyorlar

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür'ün slip mayolu fotoğrafları olay yarattı. Bu fotoğrafların ardından, 90'lı yılların vazgeçilmezlerinden olan slip mayoyu giyen diğer ünlüleri derledik. Umuyoruz ki, Mehmet Günsür'ün ardından slip mayo tekrar moda olmaz.

Sadece Mehmet Günsür değil onlar da giydi! Görmek dahi istemiyorlar

Yakışıklı oyuncu Mehet Günsür'ün, slip mayolu tekne dansı önceki gün olay yarattı. Mehmet Günsür'ün bu dansından daha çok dirilttiği moda akımı ön planda; slip mayo. Özellikle 90'lı yıllarda çok moda olan slip mayoyu giyen sadece, Mehmet Günsür değil.

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Sadece Mehmet Günsür değil onlar da giydi! Görmek dahi istemiyorlar

Oyuncu Mehmet Günsür'ün Bodrum tatilinde çekilen fotoğrafları olay oldu. Sırf teknede yaptığı dans yüzünden değil denizde giymek için seçtiği slip mayo yüzünden. Mehmet Günsür'ün üzerindeki slip mayo, doksanlarda zirve yapmıştı. O dönemde şimdiki gibi neredeyse dize kadar uzanan renkli mayolar değil; hatları daha çok gözler önüne seren slip mayolar giyilirdi.



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Sadece Mehmet Günsür değil onlar da giydi! Görmek dahi istemiyorlar

O yüzden arşivlerdeki fotoğrafları karıştırdığımızda birçok ünlünün o yıllarda moda olan slip mayolu görüntülerine rastlamak mümkün. İşte geçmişten günümüze slip mayo giyen ünlü isimler....


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Sadece Mehmet Günsür değil onlar da giydi! Görmek dahi istemiyorlar

Ayna Grubu üyeleri Erhan Güleryüz ve Cemil Özeren gece vakti taş üstünde gitarla verdikleri bu pozda kıyafet olarak slip mayoyu tercih etmişler.

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