Saçlarıyla tanınmıştı işte şimdiki hali

9 haftalıkken gür saçlarıyla fenomen olan Junior Cox-Noon büyüdü. Junior Cox-Noon henüz 9 haftalık bir bebekken saçları sayesinde gelen şöhreti internete yayılmıştı. Temmuz sonunda İngiltere'de doğan minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.
32 yaşındaki annesi Chelsea, 'Onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor. Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor. Doğduğundan beri çok gür saçları var ve asla dökülmediği gibi, yerine yenileri de çıkıyor' diyordu.
Annesi, 'İnsanlar onun saçını kestirip kestirmeyeceğimi soruyor ancak bu o kadar özel ve güzel bir saç ki, dokunmaya kıyamıyorum' açıklamalarında bulunmuştu.Banyodan sonra minik Cox-Noon'un saçlarını kurutmak oldukça zaman alıyordu. Şimdi Cox-Noon büyüdü. İşte Cox-Noon'un sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları...
9 haftalıkken gür saçlarıyla fenomen olan Junior Cox-Noon büyüdü. Junior Cox-Noon henüz 9 haftalık bir bebekken saçları sayesinde gelen şöhreti internete yayılmıştı. Temmuz sonunda İngiltere'de doğan minik Cox-Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden 'Ayıcık Bebek' deniyordu.
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