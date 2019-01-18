Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

Geçtiğimiz yıl, aylık kirası 25 bin TL olduğu iddia edilen gözlük mağazasını kapatan Sabri Sarıoğlu'nun boşanacağı iddiası gündeme oturdu. Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması ve ikinci çocuğunu doğurduktan sonra işine odaklanması, boşanma iddialarını güçlendirmişti.
Sarp ve Sare adında iki çocukları olan bulunan Yağmur Sarıoğlu, iddialar üzerine sosyal medya hesabını açarak açıklama yapmak zorunda kaldı. Sarıoğlu'nun yaptığı açıklamada, "Bir deli kuyuya taş atmış" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.
İkilinin hakkında çıkan bir diğer iddia ise, ABD'de ev bakan çiftin, önümüzdeki günlerde eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye veda edip Los Angeles'a taşınak olmasıydı. Yağmur Sarıoğlu, bu iddiaları yanıtsız bıraktı.
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