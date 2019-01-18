Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

Geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çiftinin boşanacakları iddialarına açıklama geldi.

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

Geçtiğimiz yıl, aylık kirası 25 bin TL olduğu iddia edilen gözlük mağazasını kapatan Sabri Sarıoğlu'nun boşanacağı iddiası gündeme oturdu. Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması ve ikinci çocuğunu doğurduktan sonra işine odaklanması, boşanma iddialarını güçlendirmişti.

19
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

Sarp ve Sare adında iki çocukları olan bulunan Yağmur Sarıoğlu, iddialar üzerine sosyal medya hesabını açarak açıklama yapmak zorunda kaldı. Sarıoğlu'nun yaptığı açıklamada, "Bir deli kuyuya taş atmış" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

29
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

İş seyahatlerinden dolayı Instagram hesabını kapattığını söyleyen Yağmur Sarıoğlu, haberleri asılsız ve uydurma olarak nitelendirerek, kendisini arayıp bilgi alındıktan sonra haber yapılabileceğini söyledi.

39
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

İkilinin hakkında çıkan bir diğer iddia ise, ABD'de ev bakan çiftin, önümüzdeki günlerde eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye veda edip Los Angeles'a taşınak olmasıydı. Yağmur Sarıoğlu, bu iddiaları yanıtsız bıraktı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro