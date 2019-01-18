Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi resmen duyurdu! İşte boşanma açıklaması...

Geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çiftinin boşanacakları iddialarına açıklama geldi.

Geçtiğimiz yıl, aylık kirası 25 bin TL olduğu iddia edilen gözlük mağazasını kapatan Sabri Sarıoğlu'nun boşanacağı iddiası gündeme oturdu. Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun kısa süre önce sosyal medya hesabını kapatması ve ikinci çocuğunu doğurduktan sonra işine odaklanması, boşanma iddialarını güçlendirmişti. Twitter

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Sarp ve Sare adında iki çocukları olan bulunan Yağmur Sarıoğlu, iddialar üzerine sosyal medya hesabını açarak açıklama yapmak zorunda kaldı. Sarıoğlu'nun yaptığı açıklamada, "Bir deli kuyuya taş atmış" diyerek çıkan iddiaları yalanladı. Twitter

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İş seyahatlerinden dolayı Instagram hesabını kapattığını söyleyen Yağmur Sarıoğlu, haberleri asılsız ve uydurma olarak nitelendirerek, kendisini arayıp bilgi alındıktan sonra haber yapılabileceğini söyledi. Twitter

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